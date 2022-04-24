Tolga Karel babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydı

Tolga Karel babasının ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Tolga Karel babasının ölüm haberini alınca sosyal medyadan paylaşım yaparak "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı.

Tolga Karel’in babası Tufan Karel son yolculuğuna uğurlandı. ABD’de olan Tolga Karel cenaze törenine katılamadı.

Tufan Karel, Karacaahmet Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Snob Magazin'in haberine göre; ceneze törenine Tolga Karel’in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva katıldı.

Torun Cihangir Türk bayrağına sarılı dedesinin tabutu başında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Günay Musayeva geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

