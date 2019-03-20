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Tolga Karel'den Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye tepki

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ÜNLÜLER  | 20.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Yaprak Dökümü'yle tanınan Tolga Karel Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin yaptığı bir açıklamaya takıldı. Karel Çukur'un Yamaç'ını bakın nasıl eleştirdi.

Tolga Karel'den Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye tepki

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve son dönem ise Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden Karel gündem belirleyen magazin olaylarıyla ilgili yorumlar yapmaktan geri durmuyor.

Kısa bir süre önce Mehmet Akif Alakurt hakkında sert bir yorumda bulunan Karel bu defa da Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye verdiği bir röportaj üzerinden yüklendi.

Dizilerdeki şiddet dozunun çok yüksek olduğunu söyleyen Karel oyuncu İynemli'nin verdiği yanıttan tatmin olmadı. Karel yaptığı açıklamada "Yaptığı işi savunamamasına üzüldüm" diyerek şunları söyledi:

"Reyting uğruna toplumda şiddet dağ gibi büyüyor ve sektörde oyuncusu dahil bu duruma sessiz kalıyor. Üzücü..."

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Tolga Karel çukur

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