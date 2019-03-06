Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki

Oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayıcı bir paylaşım yapmıştı.

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.

Mehmet Akif Alakurt'un cinsiyetçi paylaşımına kısa sürede pek çok ünlü isimden tepki geldi.

TOLGA KAREL'DEN ÇOK AĞIR SÖZLER

Eski oyuncu Tolga Karel, Alakurt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Karel, "Son zamanlarda omurgasızın biri çıkmış uzaklardan Türk kadınına laf atıyor. Yahu senin yüreğin olsa bu sözleri ülkende söylersin. Yer mi? Yemez tabi. 62 ülke gezdim, Türk kadını kadar çilekeş, cefakar kadın gibi kadın görmedim. Senin anan da seni herhalde bir çıkar ilişkisi için doğurmuş ki bu sözleri söyledin. Yazık." dedi.





