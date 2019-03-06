Mynet Trend

Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki

sesamos sesamos
ÜNLÜLER  | 06.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Mehmet Akif Alakurt, Türk kadını için yaptığı paylaşım sonucu büyük tepki almıştı. Mehmet Akif Alakurt'a bir tepki de Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel'den geldi.

Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki

Oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayıcı bir paylaşım yapmıştı.

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.

Mehmet Akif Alakurt'un cinsiyetçi paylaşımına kısa sürede pek çok ünlü isimden tepki geldi.

TOLGA KAREL'DEN ÇOK AĞIR SÖZLER

Eski oyuncu Tolga Karel, Alakurt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Karel, "Son zamanlarda omurgasızın biri çıkmış uzaklardan Türk kadınına laf atıyor. Yahu senin yüreğin olsa bu sözleri ülkende söylersin. Yer mi? Yemez tabi. 62 ülke gezdim, Türk kadını kadar çilekeş, cefakar kadın gibi kadın görmedim. Senin anan da seni herhalde bir çıkar ilişkisi için doğurmuş ki bu sözleri söyledin. Yazık." dedi.

56

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Karatay'a sürpriz! Özel pastada yok yokKaratay'a sürpriz! Özel pastada yok yok
Kızı hastanelik mi oldu? Şeyma patladıKızı hastanelik mi oldu? Şeyma patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet akif alakurt Tolga Karel Türk Kadını

En Çok Okunan Trend Haberler

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Digiturk bayilerine soruşturma! 'Türkiye Süper Ligi...'

Digiturk bayilerine soruşturma! 'Türkiye Süper Ligi...'

Sopayla vura vura öldürmüşlerdi! Flaş gelişme

Sopayla vura vura öldürmüşlerdi! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'a canlı yayında sürpriz doğum günü! Özel pastada yok yok

Karatay'a sürpriz! Özel pastada yok yok

Şeyma Subaşı sonunda patladı

Kızı hastanelik mi oldu? Şeyma patladı

Dünyaca ünlü isimlerin yeni trendi: Küvette poz

Ünlülerden cesur trend: Küvetteyim...

Esra Balamir'den yıllar sonra gelen estetik itirafı

Yıllar sonra gelen estetik itirafı

Neymar'dan Rio Karnavalı çıkartması! Anitta ile birlikte Rio'da

Ünlü futbolcu karnavalda! Bir kadın gitti bir kadın geldi

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci'den kick boks performansı!

Özge Özpirinçci'den kick boks performansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.