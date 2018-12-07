Tolga Karel ilk kez konuştu: Astronot olmak daha kolay

İki yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişiklikle ilgili ilk kez konuştu! Haberi duyuran 2. Sayfa'ya bağlanan Karel yoldan bağlandı ve bakın neler dedi:

"Öncelikle herkese selam gönderiyorum. Bazı düzeltmeler için bağlandım aslında. Bu iflas ettiği olayı gerçek değil. Sağlık şirketim devam ediyor. Ama elbette burada işler hemen yükselmiyor burada. Ciddi vize problemleri yaşadık iki ülke arasında. İflas etmedim zor günler geçirdim.

LİSANS ALMAK ÇOK ZOR

İkincisi TIR şoförlüğü benim çocukluk hayalimdi. Burada bu işi yapmak kolay değil. Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay. 16 teste tabi tutuluyorsunuz. Lisans almak çok zor.

Alın teriyle kazandığınız para helal paraysa hiçbir problem yok. Burada kazandığım parayı sormak da çok ayıptır.

Bu işi seviyorum Amerika'yı geziyorum.

ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL HUZUR

Çıraklığını yapmadığınızı işin ustalığını yapamazsınız. Bu bir sektör ve tabanından bu işe girdim; bugün bir TIR olur yarın 50 TIR olur. Neden olmasın belki devam ederim.