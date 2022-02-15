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Tolga Sarıtaş kimdir, aslen nereli? Baba dizisinin Kadir karakteri Tolga Sarıtaş kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

15.02.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Baba dizisinde Kadir karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş'ın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın başrolünü Haluk Bilginer ile paylaşan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyümüştür. Peki Tolga Sarıtaş kimdir, aslen nereli? Tolga Sarıtaş kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Tolga Sarıtaş kimdir, aslen nereli? Baba dizisinin Kadir karakteri Tolga Sarıtaş kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin başrol karakterlerinden Kadir'i ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırıyor. Peki oyunculuk kariyerine 2009 senesinde "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başlayan Tolga Sarıtaş kimdir, aslen nereli?

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 yaşında olan ve 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Yakışıklı oyuncu İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yönelmiş ve sonrasında Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Oyunculuk dışında müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, küçük yaşlarda birçok müzik aletini çalmayı öğrenmiş ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla beraber kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda yer almıştır.

TOLGA SARITAŞ'IN KARİYERİ

Ünlü isim, oyunculuk kariyerine ilk kez 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başlamıştır.

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2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynamıştır ve 2011 yılında TRT1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. Oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır.

2013 senesinde "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat vermiştir. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırmış ve bu dizideki performansı ile büyük övgü toplamıştır.

2014 senesinde Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynamış ve Kanal D'de yayımlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2015 senesinde kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlenmiştir. Aynı zamanda, TRT1'de yayımlanan ve bir mini dizi olan "Büyük Sürgün Kafkasya"da Cemil karakterini canlandırmıştır.

2016 senesinde "Kötü Çocuk" filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol olduğu ilk sinema filmini çekmiş ve "Doğuş Çay" markasının reklamında yer almıştır. 2017 senesinde Star TV'de yayımlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Söz" dizisinde Yavuz Karasu karakteri ile başrolü üstlenen Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde finale çıkmayı başarmıştır.

2019 senesinde FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Show TV'de yayımlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlenmiştir.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2019 senesinde "En İyi Kadın Oyuncu" ve 2020 yılında da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu olmuştur.

TOLGA SARITAŞ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk ile birlikte olduğu biliniyor.

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TOLGA SARITAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2022- Baba Kadir Saruhanlı Başrol Show TV

2015-2016 Güneşin Kızları Ali Mertoğlu Başrol Kanal D

2019 Ferhat ile Şirin Ferhat Başrol FOX

2020-2021 Arıza Ali Rıza Altay Başrol Show TV

2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki Mahir Konuk oyuncu Kanal D

2012 Arka Sokaklar Yankesici Bölüm oyuncusu Kanal D

2013 Kayıp Şehir Selim Bölüm oyuncusu Kanal D

2017 3 Adam Kendisi Konuk TV8

2017-2019 Söz Yavuz Karasu Başrol Star TV

2013 20 Dakika Ferdi Yardımcı oyuncu Star TV

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Cihangir Yardımcı oyuncu

2014 Benim Adım Gültepe Murat Yardımcı oyuncu Kanal D

2015 Büyük Sürgün Kafkasya Cemil Başrol TRT 1

2015 Beyaz Show Kendisi Konuk Kanal D

2017 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi Konuk TV8


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Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş
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