Tolga Sarıtaş'tan Söz dizisinde Gesi Bağları türküsü

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Söz'de bu hafta Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'yu canlandıran Tolga Sarıtaş seslendirdiği 'Gesi Bağları' adlı duygu yüklü türkü izleyenleri derinden etkileyecek.

Geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren Tolga Sarıtaş'ın yeni bölümünde ekrana gelecek ‘Gesi Bağları’ yorumu, yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKIYOR



Dizide annesinin intihar ederek hayata veda ettiğini sanan Yavuz'u yeni bölümde ailesiyle ilgili sürpriz gelişmeler bekliyor. Annesinin ölüm emrini Agah'ın verdiğini bilen Yavuz, bu bölümde Agah'la yeniden karşı karşıya gelecek. Dizinin yeni bölümünde; ailesi ile ilgili ortaya çıkacak gerçekler hem Yavuz'u hem de ekran başındaki izleyenleri şoke edecek.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı "Söz" çok konuşulacak yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.