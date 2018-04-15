Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi'ye estetik desteği

Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta Angola’nın başkenti Luanda’ya giden oyuncu, ilgiyle karşılandığını söyledi. Ülkede yayınlanan ‘Asla Vazgeçmem’ dizisiyle ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Tolgahan Sayışman, “Her şey çok güzel ve keyifliydi. İnsanlar pozitif, güler yüzlü ve sıcak kanlı. Onların sevgisine layık olmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Afrika’ya giderken birçok kişinin güvenlik konusunda kendisini uyardığını belirten oyuncu, “Hiç tereddüt etmedim” dedi.

"SANKİ YÜZ NAKLİ YAPTIRMIŞ"

Eşi Almeda Abazi’nin estetik yaptırdığına dair haberler üzerine de açıklama yapan Sayışman, ”İki kere burnundan operasyon geçirdi, başka bir müdahale yok.

İnsanların ağzı torba değil ki, büzesiniz. Kendisi de bunu saklamıyor zaten. Bakım yapmayı seviyor. 15 yaşındaki fotoğraflarının gündeme getirilmesinden rahatsız ama bu konuya takılmıyor. Sanki yüz nakli yaptırmış gibi muamele görüyor, ben de onu anlamıyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.