Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den üç kutlama birden!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında görüntülendi. Çift, Almeda Abazi'nin doğum gününü, sevgililer gününü ve evlilik yıl dönümlerini aynı anda kutladı.

EFEHAN'A KARDEŞ İSTİYORLAR!

Çift, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sayışmaz, “Üçüncü yılımızı doldurduk, Allah ömür boyu birlikte olmayı nasip etsin. Sizin huzurunuzda, eşimin doğum gününü bir kez daha kutluyorum” dedi. Ünlü oyuncu, Efehan'a kardeş istediklerini belirterek “İnşallah bir dahaki doğum günü kutlamasında” dedi.





