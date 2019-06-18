Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 'nin bebeğine lüks hediye

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu bir evlilik yürüten ünlü çift, önceki ay oğulları Efehan'ın dünyaya gelmesiyle birlikte anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sünnet olan Efehan'a gelen altın kaplama emziğin fiyatının 5 bin lira olduğu belirtildi.

Emziği, Arnavut asıllı model Abazi'nin kendi ülkesinde yaşayan iki yakın kız arkadaşının Efehan'a sünnet hediyesi olarak gönderdiği öğrenildi. Ayrıca emziğin üzerindeki Efehan Sayışman yazısı dikkat çekti.





