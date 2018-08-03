MAGAZİN

Tolghsow'da Ferit Aktuğ'la Bollywood rüzgarı esecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı, eğlenceli programı Tolghsow’a bu hafta Ferit Aktuğ konuk olacak. Aktuğ’un cebinde getirdiği sürpriz hediyesi izleyenleri kahkahaya boğarken, Aktuğ çocukken itfaiyeci olmak istediğini de ilk kez Tolghsow’da açıklayacak.

Tolghsow'da Ferit Aktuğ'la Bollywood rüzgarı esecek!

Çevik ile Aktuğ’un kebapçı oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin birlikte yapacağı Hint dansı programa damgasını vuracak.

ferit aktug

80 GÜNDE DÜNYA TURU
Tolghsow’un ikinci perdesinde Tolga Çevik ‘Mr. Fogg’, Sarp Bozkurt ise onun uşağı ‘Paspartu’ olarak ekrana gelecek. İkilinin 80 günde dünyayı gezme macerasında başlarına gelmedik kalmayacak…

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolghsow’un altıncı bölümü 4 Ağustos Cumartesi akşamı saat 23.30’da FOX’ta.

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Tolghsow tolga çevik Ferit Aktuğ fox tv

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