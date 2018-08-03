Tolghsow'da Ferit Aktuğ'la Bollywood rüzgarı esecek!

Çevik ile Aktuğ’un kebapçı oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin birlikte yapacağı Hint dansı programa damgasını vuracak.

80 GÜNDE DÜNYA TURU

Tolghsow’un ikinci perdesinde Tolga Çevik ‘Mr. Fogg’, Sarp Bozkurt ise onun uşağı ‘Paspartu’ olarak ekrana gelecek. İkilinin 80 günde dünyayı gezme macerasında başlarına gelmedik kalmayacak…

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolghsow’un altıncı bölümü 4 Ağustos Cumartesi akşamı saat 23.30’da FOX’ta.

