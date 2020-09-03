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  4. Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerinde ekibi salgından korumak için devasa gemi kiraladı

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerinde ekibi salgından korumak için devasa gemi kiraladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Çekimleri devam eden Görevimiz Tehlike 7’nin koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesini istemeyen Tom Cruise, ekibin güvenliği için 5 milyon liraya gemi kiraladı.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerinde ekibi salgından korumak için devasa gemi kiraladı

Görevimiz Tehlike 7’nin salgın nedeniyle 5 aylık ara veren çekimleri geçtiğimiz ay Londra’da yeniden başladı. Cruise, Kasım 2021'de vizyona girmesi beklenen film için daha fazla gecikmeyi önlemeye kararlı olduğunu ekibe iletti.

Tom Cruise’un tam olarak hangi gemiyi kiraladığı bilinmese de Hurtigruten model gemiler arasında MS Kong Harald, MS Vesterålen ve dünyanın kısmen pil gücüyle hareket eden ilk yolcu gemisi MS Roald Amundsen yer alıyor. Cruise’un kiraladığı söylenen gemi 500 kişi kapasiteli ve sert iklim sularında yol almak için tasarlandı.

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