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Tom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tom Cruise hakkında bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Scientology üyesi olan Cruise ile sevgili olmak için meğer seçmeler yapılıyormuş...

Tom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyor

Hollywood’un efsane ismi Tom Cruise hakkında ilginç bir iddia ortaya çıktı. Çok uzun yıllardır Scientology adlı tarikata üye olan Cruise’un sevgilisi olabilmek için meğer seçmeler yapılıyormuş.

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Scientology Kilisesi’nin 22 yıllık üyesi Valerie Haney, ünlü aktör Tom Cruise hakkında geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir itirafta bulundu. Bağımsız blog yazarı Leah Remini’ye ilginç açıklamalar yapan Haney oluşumdan nasıl kaçtığının yanı sıra Tom Cruise hakkında da konuştu.

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“Tom Cruise, Scientology’nin lideri David Miscavige’e tanrı gibi tapıyor” diyen Haney, Scientology geçmişinde pek çok kişinin ‘hayat arkadaşını’ seçmelerine yardımcı olduğunu da ekledi.

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Valerie Haney, “Tom Cruise’un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?” sorusuna “kesinlikle evet” cevabını verdi. Yıllarca konuşulan “Cruise’un kız arkadaşı için Scientology’den onay alması” söylentileri de bu iddiayla birlikte yeniden gündeme geldi. Curise ve ilişkileri hakkında çıkan söylentilerde ünlü aktris Scarlett Johansson da sevgili olmak için bahsi geçen seçmelere girdiği iddiası ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise evlilik Scientology üyesi

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