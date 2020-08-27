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Tom Cruise, maskesini taktı ve sinemada Tenet'i izledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tom Cruise sinemada maskesiyle Tenet'i seyrettiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Videosu kısa sürede onbinlerce beğeni topladı.

Tom Cruise, maskesini taktı ve sinemada Tenet'i izledi

Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen filmi Tenet vizyonda. Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Tom Cruise, Tenet’in Londra gösteriminde sinema salonundaki yerini aldı. O anları çektiği bir videoyu ise sosyal medya hesabından paylaştı. Maskesiyle takside şehir turu yapan Amerikalı oyuncu, daha sonra Tenet filmini seyretmeye gitti. Yüzünde kocaman maske olmasına rağmen hayranları tarafından tanınan aktör, fotoğraf çektirme isteklerini reddetmedi.

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Paylaştığı görüntülerde sinema salonunda maskeli şekilde görülen 58 yaşındaki aktör, film bitiminde seyircilerle birlikte filmin başarısını alkışlayarak kutladı. Cruise, paylaşımında, “Yeniden sinema salonlarına dönmek harika! Bunu sevdim” dedi. Aktörün o anları paylaştığı video yaklaşık 4 milyon izlenme rakamına ulaştı.

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