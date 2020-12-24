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Tom Cruise'un ilk uzay filmine rakip geldi! Başrol aranıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Tom Cruise'un ilk uzay filmine rakip geldi! Başrol aranıyor

NASA ile SpaceX işbirliğinde Tom Cruise’un başrolde olacağı ilk uzay filmine Rusya’dan karşı hamle geldi. Rusya, uzayda çekeceği film için başrol arayışlarına başladı.

NASA'nın destek vereceği SpaceX'in hayata geçireği ve başrolünde Tom Cruise'un oynayacağı uzay filmini açıklamasının ardından bir hamle de Rusya'dan geldi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ve ülkenin en büyük TV kanalı Channel One, ABD'nin Tom Cruise hamlesine karşı adım attı.

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'KADIN OYUNCU ARIYORUZ'

Rus genel yapımcı Alexey Trotsyuk, "Dünya'dan uzaya fırlatılabilecek, ardından zorlu uzay şartlarına dayanabilecek ve sıfır yer çekiminde en karmaşık çekim zorluklarının üstesinden gelebilecek bir kadın oyuncu arıyoruz" dedi.

Rusya uzay filmi yarışına dahil olmak için en az Tom Cruise kadar ünlü bir oyuncu aramaya başladı.

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Daha önce Tom Cruise ve filmin yönetmeni Doug Liman'ın Ekim 2021'de Axiom Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkacağı açıklanmıştı.

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