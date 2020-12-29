Tom Cruise’un koronavirüs tedbirleri için harcadığı paranın haddi hesabı yok! Şimdi de...

Tom Cruise ünlü aksiyon serisinin devam filmi Görevimiz Tehlike 7’nin (Mission: Impossible 7) çekimlerinin salgından etkilenmeyerek tamamlanabilmesi için eski bir askeri üssü milyonlarca dolara stüdyoya çevirtti.

Tom Cruise, başrolünde yer aldığı yeni filmi Görevimiz Tehlike 7’nin (Mission: Impossible 7) çekimlerinin tamamlanması için Covid-19’a karşı güvenli stüdyo yaptırdı.

The Sun gazetesinin haberine göre, 58 yaşındaki Amerikalı aktör, filmin kalanının salgından etkilenmeyerek tamamlanabilmesi için eski bir askeri üssü milyonlarca dolar harcayarak stüdyoya çevirtti.

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Kaynaklara göre, Cruise, salgından dolayı kesinti olmaksızın filmin en kısa sürede tamamlanması konusunda kararlı.

Prodüksiyonun İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde eski bir tank tasarım üssüne taşınacağı bildirildi.

Cruise’un Görevimiz Tehlike 7’nin corona virüs nedeniyle daha fazla gecikmesini önlemek için, daha önce oyuncu ve yapım ekibi için yaklaşık 5 milyon liraya gemi kiraladığı öğrenilmişti. Salgın nedeniyle 5 aylık ara verilen çekimler ağustos ayında Londra’da yeniden başlamış, sonra İtalya’da devam etmişti.