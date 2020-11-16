Tom Cruise’un tek rakibi Usain Bolt!

Tom Cruise denince akla, aksiyon sahnelerindeki tehlikeli sahneler gelir. Neredeyse her türlü aracı kullanabilen Tom Cruise, zorlu sahnelerinden üzerinden kolayca gelebilen isimlerden. Dublör kullanmamak için son ana kadar bekleyen Tom Cruise’un hızla koştuğunun görüldüğü pek çok film sahnesi mevcut...

TOM CRUİSE NE KADAR HIZLI KOŞABİLİYOR?

Tom Cruise tam olarak ne kadar hızlı koşabiliyor? Hollywood’da her ne kadar tehlikeli sahnelerin çekimi için dublör kullanmak yaygın bir alışkanlıksa da Cruise bu sahneleri mümkün olduğunca dublör kullanmadan çekmeye çalışmasıyla tanınıyor. Bu da Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin bu kadar çok rağbet görmesinin nedenlerinden biri.

Aksiyon seven seyirciler açısından Cruise’un vücudunu ve güvenlik sınırlarını zorlamasını izlemek hayli heyecan verici.

Cruise’un yer aldığı filmler can alıcı birçok kovalama sahnesi içeriyor ve hatta Cruise bunlardan birinde bir kum fırtınasından kaçmaya çalışıyordu. Ünlü oyuncunun koştuğunun en çok görüldüğü Görevimiz Tehlike 3'te (Mission: Impossible III), Ethan Hunt eşi Julia’yı kurtarmak için Çin sokaklarında sprint atıyordu.