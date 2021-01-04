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  4. Tom Hanks saçlarını kazıttı

Tom Hanks saçlarını kazıttı

04.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Tom Hanks saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz aylardan corona virüsü yenen Tom Hanks, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını ve sakallarını kestirdi.

BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına katılan Tom Hanks, film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Elvis Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Colonel Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

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Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren Hanks, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" diye konuştu.

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"Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li oyuncu ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor.


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