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Tom ve Jerry günümüze taşındı... Yeni filmden eğlenceli fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tom ve Jerry yeni filmiyle günümüze taşındı. Klasikleşmiş çizgi filmin yeni versiyonda başrolde genç oyuncu Chloe Grace Moretz var.

Tom ve Jerry özleyenlere müjde. Yeni nesile Tom ve Jerry tanıtacak olan filmin başrollerini Chloe Grace Moretz ve Michael Pena ikilisi paylaşıyor.

Tom ve Jerry'nin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz ve Michael Pena’ya Colin Jost, Rob Delaney gibi isimler eşlik ediyor.

Bir Warner Bros projesi olan Tom & Jerry'nin yönetmenliğini Think Like A Man, Taxi, Barber Shop, Fantastic Four gibi yapımlardan tanıdığımız Tim Story üstleniyor. Senaryoda ise Set It Up, Isn't It Romantic, Booksmart gibi filmlerin senaryosunu kaleme alan Katie Silberman, Entourage, The Middleman, Charmed gibi dizilerden tanıdığımız April Prosser ve Brigsby Bear filminden tanıdığımız Kevin Costello'nun imzası bulunuyor.

TOM VE JERRY KONUSU

Tom & Jerry, Jerry’nin hain planlarını engellemek için Tom ile anlaşan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkilesiz hale getirmenin yolunu arar. Jerry’nin tüm geceyi mahvetmesini önlemek için de Tom adındaki bir sokak kedisinden yardım ister. Şeytani patronunun kendisini kapının önüne koymasını engellemek için Kayla, Tom birlikte hareket edip Jerry’yi durdurmanın yolunu bulmalıdır.

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