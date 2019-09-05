Tomb Raider'ın devam filmi gelecek mi?

Angelina Jolie’den sonra Lara Croft bayrağını devralan Alicia Vikander, bir kez daha Croft’u canlandıracak. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Tomb Raider filmi 275 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. 275 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Tomb Raider 2, 19 Mart 2021 tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşacak. Tomb Raider'ın yönetmen koltuğuna ilk filmde yer alan Roar Uthaug oturmuştu. Ancak yönetmen ile Tomb Raider 2 için anlaşma sağlanmadı. Onun boşalan koltuğunu Kill List, High-Rise, Down Terrace, Free Fire gibi yapımlardan tanıdığımız Ben Wheatley alacak.



