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Toparlar Şelalesi nerede? Toparlar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Toparlar şelalesi giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 02.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Şelaleler doğanın bize verdiği en güzel armağanlardan. Sesiyle, görüntüsüyle huzur veriyor. Toparlar şelalesi yazın ziyaretçilerine eğlenceli anlar, kışınsa dinginlik vadediyor.

Bazı şelaleler kilometrelerce yüksekten coşkuyla dökülüyor bazıları daha mütevazi akıyor. Ama hepsinin ortak bir özelliği var ki doğaya karışmamızı, tüm streslerimizden arınmamızı sağlıyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde görülmesi gereken onlarca doğa harikası şelale var. Bugün Ege bölgesinde yer alan Toparlar Şelalesine gidiyoruz.

TOPARLAR ŞELALESİ NEREDE

toparlar şelalesi muğla köyceğiz

Muğla ili Köyceğiz ilçe sınırlarında yer alıyor. Şelale adını Köyceğiz'in Toparlar mahallesinden alıyor. Köyceğiz-Muğla yol istikametinde devam ederken sağ tarafta bir şelale tabelası ve bir yol ayrımı var. Buradan içeri doğru aracınızla dönmeniz gerekiyor. Arabayı ağaçlık alanda parkedip sonrasında ormanın içinde keyifli bir yürüyüş yolu sizi bekliyor. Ortalama 15 dakikalık bir yürüyüş sonunda şelale tüm güzelliğiyle sizi selamlıyor.

TOPARLAR ŞELALESİNDE NE YAPILIR?

muğla toparlar şelalesi

Bu saklı cennet son yıllarda sosyal medya sayesinde adını epey duyurdu ve özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Muğla'da sıcak havadan bunalanlar soluğu Toparlar şelalesinde alıyor. Şelalenin önünde oluşan doğal havuz ağaçlık alanda olmasından dolayı çok fazla güneş almıyor ve yazın bile serin oluyor. Ziyaretçiler bu serin havuzda yüzüyor hatta ağaçtaki halata tutunarak yukarıdan kendilerini serin sulara bırakıyorlar. Bahar ve kış aylarında ise burada nadiren birilerini görmek mümkün. Genelde kimse olmuyor. Ama bu dönemlerde de doğa yürüyüşü yapmak, şelalenin sesini dinleyip huzur bulmak için ideal oluyor.

TOPARLAR ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Toparlar Muğla'nın en güzel şelalelerinden biri. Giriş için bir ücret ödenmiyor. Şelale yakınlarında herhangi bir tesis olmadığı için yiyecek içecek konusunda tedarikli gitmenizde fayda var. Yaz aylarında gidecekseniz mutlaka mayonuz da yanınızda bulunsun.


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