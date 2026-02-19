Mynet Trend

Toplu taşıma rekoru kıran vatandaşın biniş sayısı pes dedirtti!

Sivas’ta ücretsiz ulaşım kartıyla yapılan sıra dışı bir kullanım belediyenin dikkatinden kaçmadı. Sivas Belediyesi’nin paylaştığı verilere göre, 65 yaş üstüne tanınan serbest biniş hakkından yararlanan Mehmet S., 2025 yılı boyunca toplu taşıma araçlarını tam 3 bin 365 kez kullandı. Sivas Belediye'sinin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sivas Belediyesi'nin sosyal medya platformlarında yaptığı bir paylaşım kısa sürede gündem oldu. Durumu esprili bir dille duyuran belediye yetkilileri, Mehmet S.’nin “adeta direksiyon başındakilerle arkadaş olmuş” dedi ve vatandaşın tam 3 bin 365 kez otobüse bindiğini açıkladı...

Toplu taşıma şampiyonu Mehmet Bey, sadece bir günde 25 kez ücretsiz kartını kullanmış. İnsanın bu rekora inanması bir hayli güç olsa da verilerin hepsi gerçek...

Belediyenin viral olan bu paylaşımı sosyal medyada herkesi güldürdü ancak belediye uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.

Not: Toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir."

