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Toplumdaki güzellik algısını yerle bir ederek yepyeni bir model anlayışı yaratan 10 manken!

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik aslında tamamen değişkenlik gösteren bir algıdır. Güzel olmak, güzel hissetmek ve güzellik aslında bütün insanların ulaşmak istediği bir olgudur. Ancak güzel veya çirkin olarak kategorize edebilecek belirli bir kalıp yoktur. Tüm insanların karakter özelliklerindeki farklılık gibi vücut ölçüleri de değişir. İşte geleneksel güzellik algısını yıkan modeller...

Toplumdaki güzellik algısını yerle bir ederek yepyeni bir model anlayışı yaratan 10 manken!

Özgüven bir insanın sahip olabileceği en değerli ve özel kavramlar arasındadır. İltifat kadın ya da erkek farketmeksizin herkesin hoşuna gider. Ancak bu noktada “Önemli olan sizin nasıl hissettiğinizdir” cümlesiyle sesleniyoruz. Çünkü artık moda kalıpları içerisinde 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısı tamamen unutuldu. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 10 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz.

THANDO HOPA

Thando Hopa

Afrikalı model, modelliğin yanı sıra avukat olarak çalışıyor. Thando albino hastasıyla uzun yıllardır mücadele ediyor. Afrika’da albino hastası olmak demek tam anlamıyla zorlu bir mücadeleyi işaret ediyor. Afrika'nın parlak güneş ışınları, albinizm olan insanlarda kanser veya körlük yapabiliyor.

ANNA MARINICH

ANNA MARINICH

Anna, çocukluğundan beri vücudun belirli yerlerinin veya tüm vücudun tüysüz olmasına sebep olan saçkırandan muzdarip. Geçen yıl, Anna'nın portreleri farklı özellikleri olan insanlara adanan bir fotoğraf projesinde yer aldı. Bu proje Anna'nın ilk profesyonel fotoğraf çekimiydi ve kariyerinde yükselmesine sebep oldu.

KATE GRANT

KATE GRANT

Kate, uluslararası güzellik yarışmasını kazanan ilk Down sendromlu kişi olarak tarihe geçti. O dönemde 19 yaşında olan model, “Genç” kategorisinde birinci seçilmişti. Kate aslından 13 yaşından beri modayla ilgileniyordu ve ailesi de onun bu merakını her zaman destekledi.

TAMY GLAUSER

TAMY

Moda dünyasının klasik kuralları içerisinde Tamy kariyerine aslında 27 yaşında olarak geçm başlamıştı. Çift cinsiyetli görüntüsü nedeniyle geleneksel kuralları yıkan Tamy, hem fotoğraf çekimlerinde hem de defilelerdeki yerini aldı.

SLICK WOODS

SLICK

Çocukluğunda ön dişlerindeki boşluk ve kısa saçları nedeniyle Slick, uzun yıllar boyunca sözlü şiddete maruz kaldı. Şimdilerde ise Rihanna’nın çok sevdiği ve başarılı bir model haline geldi.

VELVET D’AMOUR

VELVET

Tam 135 kilo olan Velvet, büyük beden mankenliğin öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Velvet, uzun yıllardır ünlü markalarla çalışıyor.

MARIAN AVILA

MARIAN

Marian, Down sendromlu ilk İspanyol model olma unvanını elinde tutuyor. Her zaman New York Moda Haftası'nda yer almanın hayalini kuruyordu ve hayalleri sonunda gerçekleşti. Talisha White'ın modellerinden bir tanesi, Marian'ın bir gönderisini Instagram üzerinden fark edince Talisha'ya gösterdi ve o da sonrasında genç kızla bağlantıya geçti.

TESS MCMILLAN

TESS

İlk başlarda, genç kız oyuncu olmak istiyordu ve okulda 2 sene oyunculuk üzerine eğitim aldı. Fakat ünlü bir markanın fotoğraf çekimlerinden sonra, kaderi belirlendi.

SOPHIA HADJIPANTELI

SOPHIA

Yunanistanlı model Sophia, kaşlarını belirginleştirmek için siyaha boyuyor. Daha önce Frida Kahlo olarak fotoğraf çekimlerinde yer aldı.

DEBORAH MORENA

deobrah

Deborah Moreno Hollandalı bir modeldir. Vitiligo hastası olan güzel kadın model olmak için hastalıkların engel olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Cesur, güzel ve kendinden emin olan Morena diğer kadınlara her ne olursa olsun güzelliklerini kucaklamayı öğretiyor.

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