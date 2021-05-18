Toplumdaki güzellik algısını yerle bir ederek yepyeni bir model anlayışı yaratan 10 manken!

Özgüven bir insanın sahip olabileceği en değerli ve özel kavramlar arasındadır. İltifat kadın ya da erkek farketmeksizin herkesin hoşuna gider. Ancak bu noktada “Önemli olan sizin nasıl hissettiğinizdir” cümlesiyle sesleniyoruz. Çünkü artık moda kalıpları içerisinde 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısı tamamen unutuldu. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 10 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz.

THANDO HOPA

Afrikalı model, modelliğin yanı sıra avukat olarak çalışıyor. Thando albino hastasıyla uzun yıllardır mücadele ediyor. Afrika’da albino hastası olmak demek tam anlamıyla zorlu bir mücadeleyi işaret ediyor. Afrika'nın parlak güneş ışınları, albinizm olan insanlarda kanser veya körlük yapabiliyor.

ANNA MARINICH

Anna, çocukluğundan beri vücudun belirli yerlerinin veya tüm vücudun tüysüz olmasına sebep olan saçkırandan muzdarip. Geçen yıl, Anna'nın portreleri farklı özellikleri olan insanlara adanan bir fotoğraf projesinde yer aldı. Bu proje Anna'nın ilk profesyonel fotoğraf çekimiydi ve kariyerinde yükselmesine sebep oldu.