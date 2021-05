Toplumdaki güzellik algısını yerle bir ederek yepyeni bir model anlayışı yaratan 10 manken!

Özgüven bir insanın sahip olabileceği en değerli ve özel kavramlar arasındadır. İltifat kadın ya da erkek farketmeksizin herkesin hoşuna gider. Ancak bu noktada “Önemli olan sizin nasıl hissettiğinizdir” cümlesiyle sesleniyoruz. Çünkü artık moda kalıpları içerisinde 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısı tamamen unutuldu. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 10 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz.

KATE GRANT

Kate, uluslararası güzellik yarışmasını kazanan ilk Down sendromlu kişi olarak tarihe geçti. O dönemde 19 yaşında olan model, “Genç” kategorisinde birinci seçilmişti. Kate aslından 13 yaşından beri modayla ilgileniyordu ve ailesi de onun bu merakını her zaman destekledi.

TAMY GLAUSER

Moda dünyasının klasik kuralları içerisinde Tamy kariyerine aslında 27 yaşında olarak geçm başlamıştı. Çift cinsiyetli görüntüsü nedeniyle geleneksel kuralları yıkan Tamy, hem fotoğraf çekimlerinde hem de defilelerdeki yerini aldı.

SLICK WOODS

Çocukluğunda ön dişlerindeki boşluk ve kısa saçları nedeniyle Slick, uzun yıllar boyunca sözlü şiddete maruz kaldı. Şimdilerde ise Rihanna’nın çok sevdiği ve başarılı bir model haline geldi.

VELVET D’AMOUR

Tam 135 kilo olan Velvet, büyük beden mankenliğin öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Velvet, uzun yıllardır ünlü markalarla çalışıyor.

MARIAN AVILA

Marian, Down sendromlu ilk İspanyol model olma unvanını elinde tutuyor. Her zaman New York Moda Haftası'nda yer almanın hayalini kuruyordu ve hayalleri sonunda gerçekleşti. Talisha White'ın modellerinden bir tanesi, Marian'ın bir gönderisini Instagram üzerinden fark edince Talisha'ya gösterdi ve o da sonrasında genç kızla bağlantıya geçti.