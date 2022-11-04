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Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizisi uyarlama mı? Hazal Adıyaman ve Osman Aydın başrolde...

04.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak ile Fidan dizisi 31 Ekim'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında yer aldı. Fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran ve ilk bölümüyle ilgi gören dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin çekim mekanları ve konusunun uyarlama olup olmadığı araştırılıyor. Peki Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizisi uyarlama mı? Hazal Adıyaman ve Osman Aydın başrolde...

Toprak ile Fidan dizisinde, kaza sonucu yolları ayrılan Toprak ile Fidan'ın hikayesi işleniyor. Toprak rolüne Osman Aydın, Fidan rolüne Hazal Adıyaman hayat veriyor. Peki Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU

Toprak, trafik kazası sonrası beş sene komada kalır. Uyandığında hiçbir şey hatırlamayan Toprak'ı annesi, nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlendirmeye çalışır. 5 sene önce eşini ve çocuğunu kaybeden Fidan ise üvey annesi ile beraber yaşar.

Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizisi uyarlama mı? Hazal Adıyaman ve Osman Aydın başrolde...

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Toprak ile Fidan dizisinin çekimler İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan bahçeli konak da İstanbul bulunuyor.

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCULARI KİM?

Osman Aydın (Toprak)
Hazal Adıyaman (Fidan)
Asuman Bora (Keriman Tunç)
Hilal Tüfekçi (Aydan Yağız)
Kağan Arpacı (Mert Kara)
Burcu Kirman (Asya Toprak)
Gürol Güngör (Adnan Çetin)
Burak Tunç (Yağız Ali Zeyveli)
Ece Tunç (Eliz Türker)
Yalçın Özkan (Mehmet Çelik)
Zerrin Aksu (Nazan Bayazıt)
Jülide Güven (Ayşe Toprak)
Deniz Tanfener (Selma Çelik)
Hüseyin Bul (Osman Aksu)
Hülya Aslan (Halide Günce)
Gülşah Yavuz (Şenay)
Ali Gülce (Sefer Canbaz)
Tutku Damla Aygan (Esin Polat)
Naz Aktaş (Seher)

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