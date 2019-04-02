Topuk dikeni nedir, nasıl teşhis edilir? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Tüm ortopedik sorunlarda olduğu gibi 'topuk dikeni'nde erken teşhis ve uygun tedavinin öneminin altını çizen Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, gerek teşhis gerek tedavide dikkat edilmesi gereken maddelere ilişkin şunları söyledi:

1) Eğer topuk altında çivi batmasına benzeyen ve zamanla şiddeti artan bir sıkıntınız varsa, hemen bir uzmana danışın. Her türlü sağlık sorununda olduğu gibi bu durumda da erken teşhis tedaviyi kolaylaştırır.

2) Topuk dikeni özellikle sabahları ilk ayağa kalkılmasını zorlaştırır ve ağrı sadece topukta değil, tüm ayak altında görülebilir. Yumuşak tabanlı terlikler giymek, bu ağrıların kötüleşmesini bir nebze durdurabilir.

3) Ayak röntgeninde genellikle topuk altında bir çıkıntı oluşumu görülür ve operasyon olmadan bu çıkıntı tedavi edilemez. Ancak, topuk dikeni vakalarının sadece %1’inde operasyona gidilir, vakalar genellikle gerek ilaç, gerekse fizik tedavi ile sağlıklarına kavuşurlar.

4) Ciddi ağrılı durumlarda ağrı bölgesine enjeksiyon yapılabilir ve bu tedavi olayın şiddetine göre kalıcı yada geçici bir rahatlama sağlayabilir.