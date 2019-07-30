Topuk dikeni tedavisinde şok dalga uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Kamu Özel İşbirliği' (PPP) modeli ile işletilen hastanede, Rönesans İşetme Hizmetleri tarafından sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden 'topuk dikeni' nedeniyle başvuran hastalar da yararlanıyor.

'Vücut dışında üretildikten sonra bir uygulama başlığı ile vücudun istenilen bölgesine uygulanan basınç dalgalarının kullanıldığı bir fizik tedavi yöntemi' olan ve Extracorporeal Shoch Wavw Therapy (ESWT) diye adlandırılan 'Şok Dalga' ile topuk dikeni rahatsızlığından birkaç seansta kurtulmak mümkün oluyor.

Çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarında da etkili olan bu yöntem, toplumda her 10 kişiden birinde görüldüğü belirtilen topuk dikeninde yaygın olarak kullanılıyor.

Uzun süre ayakta kalan, yanlış ayakkabı seçimi yapan, uzun süre sert zeminde yürüyen, fazla kilolu olan ve sporcularda ise özellikle koşucularda antrenman programında yapılan değişiklikler sonucu görülebilen 'Topuk Dikeni' nedeniyle başvuran hastalara cerrahi uygulamaya gerek kalmadan çözüm sunuluyor.