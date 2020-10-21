Tori Spelling sözlü tacizlerden bıkmış! 'Çok ağladım'

Hollywood'un efsane yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling, gençlik yıllarında görünüşü yüzünden kendisine 'kurbağa' ya da 'böcek' denildiğini söyledi.

Spelling, o dönemlerde çok aşağılandığını ve dayanılması güç sözlü tacizlerle karşılaştığını anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fiziksel görüntüye yönelik acımasız eleştirilerin kişileri nasıl etkilediğini anlattı.

"GÖZLERİMDEN NEFRET EDİYORDUM"

Tori Spelling, yetişme çağında bu tür eleştirilerle başa çıkmanın oldukça zor olduğunu belirterek, o dönemlerde gözlerinden nefret ettiğini dile getirdi.

Spelling, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

90210 dizisine başladığımda fazla kendime güvenim yoktu. Sonra internet trolleri (evet, o zamanlar da vardı) bana 'böcek gözlü', 'kurbağa gözlü' dediler. Gelişme çağında bir genç kız olarak böylesine mikroskop altına alınmak zordu.

Yıllarca, rol aldığım dizilerde ya da sinemalarda makyajcılara gözlerimi küçük göstermeleri için yalvardım. Makyaj koltuğunda görüntüm yüzünden ağladım.