Tori Spelling sözlü tacizlerden bıkmış! 'Çok ağladım'

Hollywood'un efsane yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling, gençlik yıllarında görünüşü yüzünden kendisine 'kurbağa' ya da 'böcek' denildiğini söyledi.
Spelling, o dönemlerde çok aşağılandığını ve dayanılması güç sözlü tacizlerle karşılaştığını anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fiziksel görüntüye yönelik acımasız eleştirilerin kişileri nasıl etkilediğini anlattı.
Tori Spelling, yetişme çağında bu tür eleştirilerle başa çıkmanın oldukça zor olduğunu belirterek, o dönemlerde gözlerinden nefret ettiğini dile getirdi.
Spelling, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
90210 dizisine başladığımda fazla kendime güvenim yoktu. Sonra internet trolleri (evet, o zamanlar da vardı) bana 'böcek gözlü', 'kurbağa gözlü' dediler. Gelişme çağında bir genç kız olarak böylesine mikroskop altına alınmak zordu.
Yıllarca, rol aldığım dizilerde ya da sinemalarda makyajcılara gözlerimi küçük göstermeleri için yalvardım. Makyaj koltuğunda görüntüm yüzünden ağladım.
Oyuncu, bir gün babasının kendisine "Gözler ruha açılan aynadır" dediğini belirterek, 1997 yılında rol aldığı Scream 2 adlı filmde görüşlerinin değişmeye başladığını dile getirdi.
Amerikalı oyuncu, o filmin bir sahnesinde çekilen görüntüsünü Rolling Stone dergisinin kapağında gördüğünde gözlerinin ruhunun hissettiklerini yansıttığını düşündüğünü belirtti. Tori Spelling, o andan sonra görüntüsüyle ilgili düşüncelerin tamamen değiştiğini söyledi.
Spelling, görüntüsüne yönelik hala tacizkar sözler duyduğunu ancak bunların kendisini daha da güvenli hale getirdiğini açıkladı. Oyuncu, bu tarz zorbalığın eskiden de internette var olduğunu belirterek günümüzde daha kötü bir şekilde arttığını dile getirdi.
Tori Spelling, takipçilerine uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Gelecek sefere tanımadığınız birinin yüzünün ya da bedeninin görüntüsünü ya da seçimlerini zorbaca eleştirmeden önce o kişilerin ruhunun bu kaba yorumları hatırlayacağını unutmayın.
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