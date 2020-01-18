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  4. Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu

Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu

Toros Dağlarından kamyonlarla Antalya'nın Manavgat ilçesine 400 ton kar taşınarak şenlik düzenlendi.

Manavgat Belediyesince Toros Dağlarından 30 kamyonla ilçe merkezine getirilen 400 ton kar, Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana döküldü. "Haydi çocuklar kar topu oynamaya" sloganıyla düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Şenlikte yapay kar püskürtme makinesiyle katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Çocuklar ve aileleri, 17 derece güneşli havada karla oynamanın keyfini yaşadı. Sucuk ekmek ve pamuk şeker dağıtılan etkinlikte çocuklar balon standı ile şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, yarıyıl talinde çocukları karla buluşturmak istediklerini belirterek "Belki de hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzun eğlendiğini görmek bizler için de büyük mutluluk. Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bizler onlar için varız. Kar makinelerimiz birkaç gün burada çocuklarımız için çalışacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya, kar, Manavgat, şenlik,

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