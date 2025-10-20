Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma

Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların eteğindeki 4 asırlık Karayakup köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği düzenlendi.

GASTRONOMİ ŞENLİĞİ

İl ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Torosların eteğindeki Karayakup köyü sakinleri, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği gastronomi şenliğinin ikincisini yaptı.

3 GÜN SÜREN İMECE USULÜ HAZIRLIKLAR

Muhtar Mustafa Yıldız'ın koordinesinde köyün kadınları imece usulü 3 gün süren örnek bir çalışma gerçekleştirerek, çeşit çeşit yemek ve çorbalar hazırladı. Kazanlar ve ocakların kurulmasıyla yemekler pişti, yöresel sıkma ekmekler yapıldı.

Şehir merkezinden ve üniversiteden de birçok genç özlenen yöresel tatları tatmak için şenliğe akın etti.

İlçe protokolünden milletvekillerine kadar yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte yemekleri tadanlar lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi.

"YEMEKLERİ İMECE USULÜ YAPIYORUZ"

Düzenledikleri festivalin özelliğinin tamamen yöresel yemekler olduğunu belirten Karayakup Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız, kendi ürettikleri ürünleri kullandıklarını kaydetti. Yıldız, "Yemekleri 3 gündür imece usulü yapıyoruz. Topalak yemeğimizden, hamur çorbamıza, kuru fasulyeden nohuta kadar bir çok geleneksel yemek hazırladık. Geçen yıl ilkini yapmıştık, bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Bu yıl daha kalabalık ve güzel oldu" dedi.

İmece usulü ekmek yapan kadınlar da, misafirleri ellerinden geldiği kadarıyla ağırlamaya çalıştıklarını, yöresel yemekleri misafirlerine ikram ettiklerini dile getirdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır