YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma

İçerik devam ediyor

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı, 400 yıllık geçmişe sahip Karayakup köyü, bu yıl ikinci kez düzenlenen gastronomi şenliğiyle misafirlerini yöresel tatlarla buluşturdu. Toros Dağları’nın eteklerinde, doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlikte köy kadınları imece usulüyle hazırladıkları yöresel yemekler ve çorbalarla ziyaretçilere adeta lezzet şöleni yaşattı. Üç gün süren hazırlık sürecinde kazanlar kaynadı, ocaklar kuruldu, geleneksel sıkma ekmekler yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların eteğindeki 4 asırlık Karayakup köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği düzenlendi.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 1

GASTRONOMİ ŞENLİĞİ

İl ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Torosların eteğindeki Karayakup köyü sakinleri, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği gastronomi şenliğinin ikincisini yaptı.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 2

3 GÜN SÜREN İMECE USULÜ HAZIRLIKLAR

Muhtar Mustafa Yıldız'ın koordinesinde köyün kadınları imece usulü 3 gün süren örnek bir çalışma gerçekleştirerek, çeşit çeşit yemek ve çorbalar hazırladı. Kazanlar ve ocakların kurulmasıyla yemekler pişti, yöresel sıkma ekmekler yapıldı.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 3

Şehir merkezinden ve üniversiteden de birçok genç özlenen yöresel tatları tatmak için şenliğe akın etti.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 4

İlçe protokolünden milletvekillerine kadar yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte yemekleri tadanlar lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 5

"YEMEKLERİ İMECE USULÜ YAPIYORUZ"

Düzenledikleri festivalin özelliğinin tamamen yöresel yemekler olduğunu belirten Karayakup Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız, kendi ürettikleri ürünleri kullandıklarını kaydetti. Yıldız, "Yemekleri 3 gündür imece usulü yapıyoruz. Topalak yemeğimizden, hamur çorbamıza, kuru fasulyeden nohuta kadar bir çok geleneksel yemek hazırladık. Geçen yıl ilkini yapmıştık, bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Bu yıl daha kalabalık ve güzel oldu" dedi.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 6

İmece usulü ekmek yapan kadınlar da, misafirleri ellerinden geldiği kadarıyla ağırlamaya çalıştıklarını, yöresel yemekleri misafirlerine ikram ettiklerini dile getirdi.

Torosların eteklerinde gastronomi şenliği: Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle lezzet dolu buluşma 7

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şifalı kış çorbaları: "Kelle ve arabaşı"Şifalı kış çorbaları: "Kelle ve arabaşı"
1 milyon 250 binden: 800 bin tona düştü!1 milyon 250 binden: 800 bin tona düştü!

Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Mersin Toroslar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.