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Tosic’in eşi Jelena Karleusa yine yaptı yapacağını!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Antalya'da tatilde. Ünlü şarkıcı cesur paylaşımlarıyla yine adından söz ettiriyor

Beşiktaş'tan Çin'in Guangzhou takımına transfer olan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine çok konuşulacağa benziyor

Tatilden cesur pozlar

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Jelena Karleusa abartılı vücut ölçüleri, seksi kıyafetleri ve şovlarıyla meşhur.
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Sosyal medyada da sık sık yürek hoplatan pozlarını paylaşıyor.
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Jelena'nın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Beşiktaş'ın eski yengesi giderayak yaptığı bikini paylaşımla yine gündem olmayı başardı.
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Tosic'in Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından sezonu kapayan aile, soluğu Antalya'da aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Tosic Jelena Karleusa

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