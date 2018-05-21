Tosic’in eşi Jelena Karleusa yine yaptı yapacağını!

Beşiktaş'tan Çin'in Guangzhou takımına transfer olan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine çok konuşulacağa benziyor
Tatilden cesur pozlar
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Jelena Karleusa abartılı vücut ölçüleri, seksi kıyafetleri ve şovlarıyla meşhur.
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Sosyal medyada da sık sık yürek hoplatan pozlarını paylaşıyor.
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Jelena'nın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Beşiktaş'ın eski yengesi giderayak yaptığı bikini paylaşımla yine gündem olmayı başardı.
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Tosic'in Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından sezonu kapayan aile, soluğu Antalya'da aldı.
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