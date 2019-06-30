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Tosic, Jelena Karleusa'u kıskançlık krizine soktu

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ÜNLÜLER  | 30.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Geçen aylarda Bosnalı futbolcu Ognjen Vranjes ile Tosic'in eşi Jelena Karleusa arasında yaşanan mesaj ve çıplak fotoğraf skandalı sonrası Tosic'in eşinden intikam aldığı iddia edildi. Jelena bunu fark edince Tosic'in fotoğraflarını beğendiği şarkıcı Katarina Grujic'i Instagram'da engelledi!

Tosic, Jelena Karleusa'u kıskançlık krizine soktu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa ile yine gündeme geldi.

Birkaç ay önce Jelena ile Bosna-Hersek milli takımı oyuncusu Ognjen Vranjes arasında yaşandığı öne sürülen ve gündeme damga vuran mesajlaşma skandalı sonrası bu kez Dusko Tosic'in Jelena'dan intikam aldığı iddia ediliyor.

Sırp basınında yer alan haberlere göre Tosic; Ognjen Vranjes'in Mayıs 2018'de kısa süreli bir ilişki yaşadığı şarkıcı Katarina Grujic'in Instagram paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.Bunun üzerine kıskançlık krizi yaşayan Jelena Karleusa'nın Grujic'i Instagram'da engellediği öğrenildi.

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Jelena'nın, Vranjes'in Grujic'le ilişki yaşadığı dönemde de Vranjes'e "Çok yanlış insanlara çiçekler gönderiyorsun. Onun korkunç silikon dudaklarını öpüyorsun" şeklinde mesaj attığı da iddia ediliyor.

Olay, Vranjes ile Jelena'nın fotoğraflarının ve mesajlaşmalarının ortaya çıktı dönemde sessizliğini koruyan Dusko Tosic'in intikam yemeğini soğuk yemeyi tercih etmesi olarak yorumlandı.

Tosic-Karleusa çiftinin olay sonrası ciddi bir kavgaya tutuştuğu öne sürülürken iki çocukları bulunan çiftin boşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
jelena karleusa tosic

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