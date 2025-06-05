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Toskana'da kan donduran cinayet! İtalya bu cinayeti konuşuyor: Genç kadın korkunç bir şekilde öldürüldü! Katilin itirafı tepki topladı...

İtalya, Toskana’nın Prato bölgesinde 15 Mayıs’ta kaybolan 30 yaşındaki Romanya vatandaşı Denisa Maria Adas Paun’un cansız bedeninin bir bavulda bulunmasıyla sarsıldı. Genç kadının vahşice öldürüldüğü cinayet, ülkeyi derinden etkilerken, katilin itirafları ve olayın detayları ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...

Toskana'da kan donduran cinayet! İtalya bu cinayeti konuşuyor: Genç kadın korkunç bir şekilde öldürüldü! Katilin itirafı tepki topladı...
Sedef Karatay

İtalya, Toskana’nın Prato bölgesinde 15 Mayıs’ta kaybolan 30 yaşındaki Romanya vatandaşı Denisa Maria Adas Paun’un cansız bedeninin bir bavulda bulunmasıyla sarsıldı. Escort olarak çalışan genç kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının başının kesilmiş olması, ülkede büyük infial yarattı.

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İTALYA’DA KORKUNÇ CİNAYET: BAVULDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

İtalyan polisi, Adas’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, cinayeti işleyen kişinin 32 yaşındaki Romanya doğumlu Vasile Frumuzache olduğu belirlendi. Koruma görevlisi olarak çalışan Frumuzache, polise verdiği ifadede cinayeti itiraf etti.

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KATİLİN İTİRAFI: “ŞANTAJ YAPIYORDU”

Frumuzache, sorgusunda Adas’ı şantaj yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti. İtalyan medyasına göre, Adas ile ilişki yaşayan evli ve iki çocuk babası Frumuzache, genç kadının ilişkilerini eşine anlatmakla tehdit ettiğini söyledi. “Cinsel ilişkiye girdikten sonra benden 10.000 euro istedi, aksi takdirde eşimle konuşacağını söyledi,” diyerek cinayeti işleme sebebini açıkladı.

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GÜVENLİK KAMERALARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Polis, Adas’ın kaldığı otel odasının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Frumuzache’nin gece saatlerinde otele girip elinde siyah bir çöp poşetiyle çıktığı tespit edildi. İtalyan medya kuruluşunun haberine göre, Frumuzache genç kadını önce boğdu, ardından bıçakladı ve kafasını keserek bahçede benzinle yaktı.

İTALYA’DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI!

Adas’ın vahşice öldürülmesi, İtalya’da geniş yankı uyandırdı. Toplumda büyük bir öfke ve üzüntü dalgası yaratan cinayet, kadın cinayetleri ve şiddet konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve adaletin yerini bulacağını belirtti.

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Bu korkunç olay, İtalya’da güvenlik ve kadın hakları konusundaki hassasiyetleri bir kez daha gündeme taşırken, halk adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

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cinayet kadın cinayeti İtalya Romanya
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