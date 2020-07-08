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Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tosun Paşa konusu ve oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Tosun Paşa filmi, HD olarak yenilenmiş haliyle bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa'nın yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. 1976 yılında çekilen filmdeki Tosun Paşa karakteri ise Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilmiştir. Tosun Paşa filminde Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin, Yeşil Vadi'yi alabilmek için giriştikleri mücadele eğlenceli bir dille anlatılıyor. Peki Tosun Paşa nerede ve hangi yıl çekildi? İşte Tosun Paşa hakkında bilgiler.

Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tosun Paşa konusu ve oyuncu kadrosu

Tosun Paşa filminin senaryosunu Yavuz Turgul yazarken, orjinal öykü ise Nazım Hikmet'e aittir. Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman'ın yapımcıları olduğı Tosun Paşa'da Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Zihni Göktaş ve Müjde Ar gibi Türk sinemasının unutulmaz oyuncıları rol alıyor.

TOSUN PAŞA NEREDE VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

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TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa
Müjde Ar - Leyla
Şener Şen - Lütfü
Adile Naşit - Adile
Ayşen Gruda - Zekiye
Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı
Günfer Feray - Tellioğullarının kızı
Zihni Göktay - Ruhi
Ergin Orbey - Vehbi
Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa
Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)
İhsan Bilsev - Mülayim
Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)
Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı
Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı
Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)
Hikmet Gül - Rukiye
Cevdet Arıkan - Suphi
Tevfik Şen - Seferoğlu
Ata Saka - Seferoğlu
Mete Sezer - Daver Bey
Yasemin Esmergül - Dadı
Arap Celal - Çığırtkan
Akif Kilman - Seferoğlu
Ayten Erman - Seferoğlu
Nevin Güler - Seferoğlu

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