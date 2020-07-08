Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tosun Paşa konusu ve oyuncu kadrosu

Tosun Paşa filminin senaryosunu Yavuz Turgul yazarken, orjinal öykü ise Nazım Hikmet'e aittir. Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman'ın yapımcıları olduğı Tosun Paşa'da Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Zihni Göktaş ve Müjde Ar gibi Türk sinemasının unutulmaz oyuncıları rol alıyor.

TOSUN PAŞA NEREDE VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.