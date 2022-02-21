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"Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

21.02.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmi sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

"Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

"Tosun Paşa" filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

A- Felsefe
B- Fizik
C- Beden Eğitimi
D- Tarih

Doğru Cevap: D seçeneği ( Tarih)

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