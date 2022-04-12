MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'in sapığına hapis

'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'in sapığına hapis

12.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. Tuğba Özerk'in avukatı "Kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" açıklaması yapılmıştı. Tuğba Özerk sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile saplantılı hayranının aldığı cezayı duyurdu.

'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'in sapığına hapis

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.

Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edilmişti.

MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.

IUYJ

ŞÜPHELİ TRANSFERLER VAR

Tuğba Özerk hesaplarında gerçekleşen para transferlerini ilişkin havale EFT bilgileri de incelendi. Merkez Bankası ve Gelir idaresi Başkanlığı verilerinden yapılan sorgulamalara göre hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirdiğine dair kayıtlara rastlanıldı.

Rapor ardından Tuğba Özerk hakkında, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu' kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

tugba-ozerk-ten-bahcede-siyah-mayokinili-719603_776_7_b

"SAPKIN BİR KİŞİLİĞİN HAYAL ÜRÜNÜ"

Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınlamıştı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!"
zerk-1

HAPİS CEZASI ALDI

Günaydın yazarı Ömer Karahan köşesini taşıdığı olayla ilgili bilgi verdi. Tuğba Özerk, 7 yıldır kendisini taciz eden Erol Akbalık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Akbalık hakkında soruşturma başlatılmış, uzaklaştırma kararı verilmişti. Tuğba Özerk, sosyal medyadan avukatı Eda Salman ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Verdiğimiz haklı mücadele sonucu adalet yerini buldu. Aldığımız koruma tedbirinin ihlalinden dolayı 3 gün tazyik hapsi infaz edildi. Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele eden adliye ve kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı hep birlikte el ele mücadeleye devam..." notunu düştü. Bundan sonra yapılacak olan ihlallerle ceza yaptırımları daha da artacak Erol Akbalık'ın... Tuğba Özerk'te olduğu gibi umarım Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve daha birçok kadın sanatçının saplantılı tacizcileri de hak ettikleri cezaları alırlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sarık tatmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu"Sarık tatmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu
Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"
'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...

Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.