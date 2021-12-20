Tournedos Rossini nasıl yapılır? MasterChef Tournedos Rossini tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılardan Tournedos Rossini yemeğinin yapılması istendi. Tournedos Rossini, Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak biliniyor. Peki tarifi ve malzemeleri araştırılan Tournedos Rossini nasıl yapılır?
Taze Biberiye 1 adet
Taze Kekik 1 adet
Tenterloin 300 gr
Foie gras 90 gr
Zeytinyağı 50 ml
Maldon tuz 10 gr
Karabiber 5 Gr
Semola un 30 Gr
(Roast beef stock)
1 dilim ilikli kemik
50 gr Salça
2 ml truffle yağı
( Garnish )
1/2 Fresh túrif
2 adet Baby pazı ( yeşil yapraklar )
30 gr tereyağı ( pazı için)
( Tost ekmek )
400 Gr un
225 Gr buz ( kırık buz )
6 Gr tuz
15 Gr şeker
15 Gr maya
20 Gr nişasta
1 Soğan
1 havuç
1 kelle sarımsak
1 stick kereviz
1 adet defne yaprak
(Potato foam)
75 ml süt
75 g tereyağı
1 g tuz
1/2 g muskat cevizi
200 g patates
15 ml patates suyu
Öncelikle takoz kesilmiş etimizin hafifçe üstüne elimizle bastırın. İki parmak kalınlığa getirin, daha sonra üstüne taze biberiye biraz zeytinyağı tuz, karabiber ekleyin ve etimizi vakum poşetine koyarak vokumlayın.
65 c 20 dk sous vide tekniği kullanarak pişirmelisiniz. Daha sonra paketi acip tavada tereyağı ve biberiye ile mühürleyin ve etrafını kare biçiminde kesin. Kestiğiniz etin renginin pembe olması normal olacaktır.
Kaz ciğerini önce dilimleyip tuz, biber ve semolayla unlayıp tereyağında hafif ateşte kızartın, için yumuşak dişinin çıtır olmasına dikkat etmelisiniz.
Roast beef stock için ilk olarak kemikleri yağda kızartın. Ardından sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Sebzeler pembeleşince salça ve suyu ekleyin.
Taze baharatları ve sarımsağı da ekleyin ve tüm malzemeleri 30 dakika kadar kaynatın. Tencereyi ara ara kontrol etmeyi unutmamalısınız. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz. Sürenin sonunda ise ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın.
Son olarak ılıyan sosu tülbent veya süzgeç yardımı ile süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk etapta koymuş olduğunuz sıvı miktarı yarı yarıya azaldığında ocağın altını kapatabilirsiniz. Beef sosunuz artık hazır.
Potato foam içib patatesleri soyup haşlayın daha sonra süzüp içine tereyağı süt muskat tuz biber ekleyin püre haline getirin ve birazcık türüf yağı ekleyin.
Tost ekmek için bütün malzemeleri hazırlayıp hamur yoğurma makinasında 4 dakika yoğurunuz, su yerine kırık buz kullanırsanız hamurunuz daha güzel ve formda olacaktır, daha sonra mayalandırıp ekmek pişirme kalıplarına koyarak 180c 25 dk pişirin. Garnitür için baby pazilari hafif sarımsaklı yağda soteleyin ve tuz biber ekleyin.
Son olarak yemeğimizi servis ederken taze türüf mantarı kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum