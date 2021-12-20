Tournedos Rossini nasıl yapılır? MasterChef Tournedos Rossini tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılardan Tournedos Rossini yemeğinin yapılması istendi. Tournedos Rossini, Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak biliniyor. Peki tarifi ve malzemeleri araştırılan Tournedos Rossini nasıl yapılır?

TOURNEDOS ROSSİNİ MALZEMELERİ

Taze Biberiye 1 adet

Taze Kekik 1 adet

Tenterloin 300 gr

Foie gras 90 gr

Zeytinyağı 50 ml

Maldon tuz 10 gr

Karabiber 5 Gr

Semola un 30 Gr

(Roast beef stock)

1 dilim ilikli kemik

50 gr Salça

2 ml truffle yağı

( Garnish )

1/2 Fresh túrif

2 adet Baby pazı ( yeşil yapraklar )

30 gr tereyağı ( pazı için)

( Tost ekmek )

400 Gr un

225 Gr buz ( kırık buz )

6 Gr tuz

15 Gr şeker

15 Gr maya

20 Gr nişasta

1 Soğan

1 havuç

1 kelle sarımsak

1 stick kereviz

1 adet defne yaprak

(Potato foam)

75 ml süt

75 g tereyağı

1 g tuz

1/2 g muskat cevizi

200 g patates

15 ml patates suyu

TOURNEDOS ROSSİNİ TARİFİ!

Öncelikle takoz kesilmiş etimizin hafifçe üstüne elimizle bastırın. İki parmak kalınlığa getirin, daha sonra üstüne taze biberiye biraz zeytinyağı tuz, karabiber ekleyin ve etimizi vakum poşetine koyarak vokumlayın.

65 c 20 dk sous vide tekniği kullanarak pişirmelisiniz. Daha sonra paketi acip tavada tereyağı ve biberiye ile mühürleyin ve etrafını kare biçiminde kesin. Kestiğiniz etin renginin pembe olması normal olacaktır.

Kaz ciğerini önce dilimleyip tuz, biber ve semolayla unlayıp tereyağında hafif ateşte kızartın, için yumuşak dişinin çıtır olmasına dikkat etmelisiniz.

Roast beef stock için ilk olarak kemikleri yağda kızartın. Ardından sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Sebzeler pembeleşince salça ve suyu ekleyin.

Taze baharatları ve sarımsağı da ekleyin ve tüm malzemeleri 30 dakika kadar kaynatın. Tencereyi ara ara kontrol etmeyi unutmamalısınız. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz. Sürenin sonunda ise ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın.

Son olarak ılıyan sosu tülbent veya süzgeç yardımı ile süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk etapta koymuş olduğunuz sıvı miktarı yarı yarıya azaldığında ocağın altını kapatabilirsiniz. Beef sosunuz artık hazır.

Potato foam içib patatesleri soyup haşlayın daha sonra süzüp içine tereyağı süt muskat tuz biber ekleyin püre haline getirin ve birazcık türüf yağı ekleyin.

Tost ekmek için bütün malzemeleri hazırlayıp hamur yoğurma makinasında 4 dakika yoğurunuz, su yerine kırık buz kullanırsanız hamurunuz daha güzel ve formda olacaktır, daha sonra mayalandırıp ekmek pişirme kalıplarına koyarak 180c 25 dk pişirin. Garnitür için baby pazilari hafif sarımsaklı yağda soteleyin ve tuz biber ekleyin.

Son olarak yemeğimizi servis ederken taze türüf mantarı kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

