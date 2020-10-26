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Tövbeler Olsun dizisine yeni oyuncu! Hasan Kaçan hangi rolde oynayacak?

26.10.2020 22:17 | Son Güncelleme:
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Tövbeler Olsun dizisine yeni oyuncu! Hasan Kaçan hangi rolde oynayacak?

TRT1’in aile komedisi ‘Tövbeler Olsun’a yeni bir karakter geliyor. Ekmek Teknesi’nde Heredot Cevdet’i canlandıran ünlü oyuncu Hasan Kaçan, Tövbeler Olsun dizisinde rol alacak.

Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu’nun yer aldığı TRT1 dizisi Tövbeler Olsun yayınlanacak yeni bölümlerinde sürpriz bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ‘Enişte’nin Maceraları’nı yazan mizahçı Hasan Kaçan; bu defa televizyon izleyicisiyle buluşacak.

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Hasan Kaçan ‘Tövbeler Olsun’ dizisinde Kayseri’den gelen ‘Öpücük Enişte’ karakterini canlandıracak.

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‘Öpücük Enişte' dizinin on üçüncü bölümünden itibaren ekibe dahil olacak.

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Tövbeler Olsun her Pazar saat 20.00 de TRT1 ' de.


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