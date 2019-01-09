TREND

TP-Link Archer T3U AC1300 inceleme

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

USB bellek boyutunda bir Wireless USB adaptör düşünün. Cebinizde çok ufak bir alanı işgal eden, kullanımı kolay, yüksek bağlantı performansı sunan bir adaptör. Evet, TP-Link’in güncel ürünlerinden TP-Link Archer T3U sayesinde yüksek bağlantı hızı imkânını her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

TP-Link Archer T3U AC1300 inceleme

TP-Link Archer T3U AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB adaptör

TP-Link Archer T3U, gerçekten de USB bellek kadar ufak boyutlarda. Kutuyu açtığınızda bir de kurulum CD’siyle karşılaşıyorsunuz. Sizi zorlayacak herhangi bir detay bulunmuyor. Yapmanız gereken cihazı takmak, ve bir nevi “veri sırası” beklemeden internete bağlanmak.

Archer T3U kablosuz adaptörü dikkat çeken birkaç özellik var. Minik bir tasarıma ve kolay bir kullanıma sahip olduğunu söylemiştik. Bunun yanında, üründe MU-MIMO desteği mevcut. Yani bir kablosuz ağa birden fazla cihaz bağlı olsa bile yüksek hızda veri akışını sağlayabiliyor, bağlantı performansında düşüşler yaşamıyorsunuz.

USB 3.0 teknolojisine sahip ve aynı zamanda geriye dönük uyumluluk kapsamında USB 2.0 desteği de sunan Archer T3U, çift bant desteğine de sahip. 802.11ac ile 2.4GHz ve 5GHz bantlarında yüksek hızda bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tabii şunu da belirtmemiz gerekir ki hem internet sağlayıcınızdan aldığınız bağlantı hızınızın iyi olması hem de modeminizin Archer T3U gibi bir ürüne destek vermesi gerekiyor.

Kısacası TP-Link Archer T3U sayesinde yüksek bir kablosuz hız değerine ulaşarak HD videolar izleyebilir, görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilir ya da yüksek bağlantı hızı gerektiren online oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Hediye Zamanı! – Sakın Açma! kitabını hediye ediyoruz
https://donanimgunlugu.com/hediye-zamani-sakin-acma-kitabi-195645

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!
48 Megapiksel kamera ile geliyor48 Megapiksel kamera ile geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-Link Archer T3U AC1300 Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?

Spotify Apple ürünleri için güncellendi!

Spotify Apple ürünleri için güncellendi!

Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

48 Megapiksel kamera ile geliyor

48 Megapiksel kamera ile geliyor

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.