TP-Link Archer T3U AC1300 inceleme

TP-Link Archer T3U AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB adaptör

TP-Link Archer T3U, gerçekten de USB bellek kadar ufak boyutlarda. Kutuyu açtığınızda bir de kurulum CD’siyle karşılaşıyorsunuz. Sizi zorlayacak herhangi bir detay bulunmuyor. Yapmanız gereken cihazı takmak, ve bir nevi “veri sırası” beklemeden internete bağlanmak.

Archer T3U kablosuz adaptörü dikkat çeken birkaç özellik var. Minik bir tasarıma ve kolay bir kullanıma sahip olduğunu söylemiştik. Bunun yanında, üründe MU-MIMO desteği mevcut. Yani bir kablosuz ağa birden fazla cihaz bağlı olsa bile yüksek hızda veri akışını sağlayabiliyor, bağlantı performansında düşüşler yaşamıyorsunuz.

USB 3.0 teknolojisine sahip ve aynı zamanda geriye dönük uyumluluk kapsamında USB 2.0 desteği de sunan Archer T3U, çift bant desteğine de sahip. 802.11ac ile 2.4GHz ve 5GHz bantlarında yüksek hızda bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tabii şunu da belirtmemiz gerekir ki hem internet sağlayıcınızdan aldığınız bağlantı hızınızın iyi olması hem de modeminizin Archer T3U gibi bir ürüne destek vermesi gerekiyor.