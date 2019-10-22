TP-Link Deco ailesi genişliyor

Mevcut Deco kullanıcılarının ağı genişletmek amacıyla kullanabilmeleri için tasarlanan Deco M3W, tüm Deco modelleriyle uyumlu.

Daha önce birkaç birimden oluşan bir Deco ev WiFi sistemi kuran kullanıcılar, zaman içinde bu mevcut ağı daha genişletmek isteyebilirler. Yeni cihazların eklenmesi, daha önce WiFi bağlantısı gerekmeyen evin farklı bölümlerinde de WiFi ihtiyacı oluşması gibi nedenlerle ağı genişletmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen ve standart bir menzil genişleticiye benzeyen Deco M3W, herhangi bir prize takılarak kullanılıyor.

Sadece Deco sistemleriyle uyumlu olan ürün, yaklaşık 140 metrekareye kadar WiFi sinyallerini genişletebiliyor. Kurulumu ve kullanımı da son derece kolay olan Deco M3W’yi WiFi sinyallerinin ulaşması istenen koridor, mutfak, garaj ya da bodruma yakın bir noktadaki prize takıp, çalışır hale getirmek mümkün.

Cihazın doğru yerde konumlanması çok önemli. Bu nedenle ürün üzerinde yer alan akıllı sinyal göstergesi, kullanıcıları bu konuda yönlendiriyor. Beyaz ışık olan noktadaki prize takılarak çalışır duruma getirilen Deco M3W, aynı ağ adı ve şifre ile mevcut Mesh WiFi ağını daha da genişletiyor.