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TP-Link Deco ailesi genişliyor

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TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Son dönemde Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri ile geniş ve katlı evlerdeki WiFi sorunlarına çözüm getiren TP-Link, Deco serisi Mesh WiFi modellerine bir yenisini ekledi.

TP-Link Deco ailesi genişliyor

Mevcut Deco kullanıcılarının ağı genişletmek amacıyla kullanabilmeleri için tasarlanan Deco M3W, tüm Deco modelleriyle uyumlu. 

Daha önce birkaç birimden oluşan bir Deco ev WiFi sistemi kuran kullanıcılar, zaman içinde bu mevcut ağı daha genişletmek isteyebilirler. Yeni cihazların eklenmesi, daha önce WiFi bağlantısı gerekmeyen evin farklı bölümlerinde de WiFi ihtiyacı oluşması gibi nedenlerle ağı genişletmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen ve standart bir menzil genişleticiye benzeyen Deco M3W, herhangi bir prize takılarak kullanılıyor.

Sadece Deco sistemleriyle uyumlu olan ürün, yaklaşık 140 metrekareye kadar WiFi sinyallerini genişletebiliyor. Kurulumu ve kullanımı da son derece kolay olan Deco M3W’yi WiFi sinyallerinin ulaşması istenen koridor, mutfak, garaj ya da bodruma yakın bir noktadaki prize takıp, çalışır hale getirmek mümkün.

Cihazın doğru yerde konumlanması çok önemli. Bu nedenle ürün üzerinde yer alan akıllı sinyal göstergesi, kullanıcıları bu konuda yönlendiriyor. Beyaz ışık olan noktadaki prize takılarak çalışır duruma getirilen Deco M3W, aynı ağ adı ve şifre ile mevcut Mesh WiFi ağını daha da genişletiyor.

Mesh WiFi sisteminin sağladığı, tek bir ağ adı ile evin içinde kesintisiz bir şekilde WiFi’a bağlı dolaşabilme avantajı genişletme ürünü olan Deco M3W ile de sürüyor. 

TP-LİNK DECO M3W İLE KESİNTİSİZ BAĞLANTI KEYFİ

Deco M3W, çift bant ve AC desteğine sahip ve toplamda 1200Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. ‘Adaptif Yol Seçimi’ ve QoS Fonksiyonları özellikleriyle çok sayıda cihazın bağlı olduğu WiFi ağlarında görülen sıkışıklık ve yavaşlama gibi sorunları ortadan kaldırıyor. WiFi ağına bağlanan cihaz sayısı ne kadar çok olursa olsun sorunsuz ve kesintisiz bir WiFi keyfi sunuyor.

Deco M3W, sadece kesintisiz ve güçlü bir WiFi erişimi oluşturmuyor; aynı zamanda diğer Deco modellerinde olduğu gibi güçlü Ebeveyn Kontrol özellikleri sayesinde ağın ve kullanıcıların güvenliğini de sağlıyor. Basit ve sezgisel bu kontroller ile kullanıcı profilleri ve buna uygun bağlantı seçenekleri oluşturulabiliyor; filtre seviyeleri; zaman sınırlamaları; WiFi bağlantısını tamamen askıya alma gibi engellemeler kolayca yapılabiliyor. 

TP-Link’in iOS ve Android destekli Deco uygulaması sayesinde kolayca kurulabilen Deco M3W, yine bu uygulamadan basit bir şekilde yönetilebiliyor; tüm kontroller yapılabiliyor. Ürün ayrıca Alexa sayesinde ses ile de kontrol edilebiliyor. 

Bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Deco M3W’nin satış fiyatı KDV dahil 48 USD olarak açıklanıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
tp-link deco wifi

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