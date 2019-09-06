Mynet Trend

Trabzon'da iki evin dış yüzeyindeki 'haç' işaretine benzeyen semboller yıkıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Kayabaşı Yaylası’nda Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yaptıkları iki konutun dış cephesindeki ‘haç’ sembolü gelen tepkiler üzerine yıkıldı.

Akçaabat ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası’nda iki Arap ailenin satın aldıkları arsa üzerine yaptıkları evin dış cephesindeki “haç” sembolü tartışmalara neden oldu. Hristiyanların dini sembolünü anımsattığı için tepkilere neden olan “haç” sembolü alınan karar gereği yıkıldı.

'HALK ARASINDA SÖYLENTİYE SEBEP OLDU'

“Haç” sembolünün yıkımının ardından yaklaşık 2 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı evlerin işçilerinden yöre sakini Hüseyin Marabaoğlu, “Kesin olmamakla bizim bildiğimiz müteahhidin proje dışında işi yaptığı. Proje dışında yapılan
işçilikte de bu şekil ortaya çıktı. İnşatların bir takım işçiliğinde ben de vardım. İşçilik bu şekilde ortaya çıktıktan sonra halk arasında söylentiye sebep oldu. Hatta çevrede bile söylentiye sebep oldu. Nihayetinde müteahhit de bunu yıktı. Yıktıktan sonra proje usulüne uygun yapılacağı düşüncesiyle beraber şu anda beklemekte” dedi.

'KÖYÜMÜZDE BU KABUL EDİLEMEZ'

“Haç” sembolüne benzeyen yapıdan rahatsız olduklarını dile getiren Marabaoğlu, “Yaklaşık 2 aydır bu şekilde yıkılmış duruyor. Yıkma işinde biz de vardık. Çevrede haç işaretine benzetildi diye söylenti oldu. Köyümüzde bu kabul edilemez. Bundan biz de rahatsız olduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Temizlik görevlisi çöpte bulundu!Temizlik görevlisi çöpte bulundu!
Kilo aldığını zannediyordu! Gerçeği gittiği hastanede öğrendiKilo aldığını zannediyordu! Gerçeği gittiği hastanede öğrendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon haç

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Pontus kalıntıları normaldir :)
Yabancılara toprak satıyoruz diye tepki gösteriyoruz zannettim! konu hava benzeyen balkonmus
Topraklarına arapların çöreklenmesine değil de haç semboline karşı çıkmışlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöpe atılan kaplumbağaları temizlik görevlisi kurtardı

Temizlik görevlisi çöpte bulundu!

Manisa'da 4 yıldır karın ağrıları çeken kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

Kilo aldığını zannediyordu! Gerçeği gittiği hastanede öğrendi

Konya'daki keserli cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Keserle eşini öldürmüştü! Adıyaman'daki olaydan etkilenmiş

Alkol muayenesine girmek istemedi! 'Şimdi bu videoyu çekip Facebook'a atacak'

'Bakın adam videoya çekiyor, makara oluyoruz'

Bodrum'da oltaya vantuz balığı takıldı

Bodrum'da oltaya vantuz balığı takıldı

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı

3 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Otomobil markete daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.