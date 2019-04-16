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Trabzon'da 'vize başvuru merkezi' tepkisi: Maksadı görüyor, uyarıyoruz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu’nun tek yetkili vize başvuru merkezi Kosmos’un İstanbul’un ardından Trabzon’da vize başvuru merkezi açması Trabzon’da tepkilere neden oldu.

Trabzon'da 'vize başvuru merkezi' tepkisi: Maksadı görüyor, uyarıyoruz

Trabzon’daki Sivil Toplum Kuruluşları duruma tepki göstererek “Ofisin açılmasındaki maksadı görüyor, okuyor ve yetkilileri uyarıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Trabzon’da bir otelde dün düzenlenen açılış törenine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Büyükelçi Petros Mavroidis ve Başkonsolos Georgina Soultanapoulou katıldı.

"ASILSIZ 'PONTUS SOYKIRIMI GÜNÜ' İLAN ETMİŞLERDİ"

Vize ofisinin açılmasına Trabzon’da çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu tepki göstererek yaptıkları ortak açıklamada, “Yunanistan Parlamentosu, 19 Mayıs 1919 tarihini asılsız ‘Pontus Soykırımı Günü’ olarak 24 Şubat 1994’te kabul etmiştir. Ardından dünyanın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ‘Pontus Dernekleri’ vasıtasıyla bu kara propaganda çeşitli ülke parlamentolarından geçirilmiştir. Bu çabalar ortada iken; böyle bir organizasyonun gerçekleştiriliyor olması çok manidardır. Türk Milletine, onun binlerce yıllık tarihine ve 100 yıl önceki haklı ve Millî Mücadelemize leke vurulmaya çalışılan bir süreçte, turizm ve ticari faaliyet masumiyeti arkasına saklanan niyeti okumak feraset sahibi insanlar için çok zor olmasa gerek. Böylesi senaryolar, çevreci görüntüyle 28 Eylül 1997’de 'Çevre, Din, Bilim Sempozyumu' adıyla da sergilenmeye çalışılmış, ancak Trabzon’un milli hassasiyet duvarını aşamamıştı. Bilindiği üzere ilgili gemi, Trabzon limanına yanaşamamış açıkta beklemiş ve takiben de çekip gitmişti. Biz Trabzon’daki Milli Hassasiyeti olan kuruluşlar olarak; 22 yıl önce hangi duruşu sergilediysek bugün de aynı noktadayız. Bu hassasiyetimizi Trabzon kamuoyu ve bu ofisin açılmasındaki art niyetlilerle paylaşmak isteriz. Ofisin açılmasındaki maksadı görüyor, okuyor ve yetkilileri uyarıyoruz. Zira Trabzon ile Yunanistan arasında fiziki bir bağlantı olmadığı, deniz ve hava ulaşımının yaygın olmadığı, seyahat eden insan sayısının çok az olduğu gerçeği göz önüne alındığında, böyle bir ofis ihtiyaç değildir. Trabzon’dan Yunanistan’a yılda kaç kişi gitmektedir ki vize hizmeti Trabzon’da verilecektir? Gerçek ayan beyan ortadadır. Yunanistan’ın Trabzon ve Türkiye üzerindeki art niyetli çalışmalarının organize edildiği bir merkez olacağı açık olan bu girişimi şiddetle kınıyor, buna müsaade edenleri konuyu yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamada Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Trabzon Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi, Türk Ocakları Trabzon Şubesi, Kamu-Sen İl Başkanlığı, Türk Eğitim-Sen 1’nolu Şube, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Eğirim-Sen 2 Nolu Şube, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen, Trabzon Ülkü Ocakları, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası’nın Trabzon Şuseleri'nin imzaları yer aldı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Yunanistan vize başvuru merkezi

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