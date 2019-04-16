Trabzon'da 'vize başvuru merkezi' tepkisi: Maksadı görüyor, uyarıyoruz

Trabzon’daki Sivil Toplum Kuruluşları duruma tepki göstererek “Ofisin açılmasındaki maksadı görüyor, okuyor ve yetkilileri uyarıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Trabzon’da bir otelde dün düzenlenen açılış törenine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Büyükelçi Petros Mavroidis ve Başkonsolos Georgina Soultanapoulou katıldı.

"ASILSIZ 'PONTUS SOYKIRIMI GÜNÜ' İLAN ETMİŞLERDİ"



Vize ofisinin açılmasına Trabzon’da çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu tepki göstererek yaptıkları ortak açıklamada, “Yunanistan Parlamentosu, 19 Mayıs 1919 tarihini asılsız ‘Pontus Soykırımı Günü’ olarak 24 Şubat 1994’te kabul etmiştir. Ardından dünyanın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ‘Pontus Dernekleri’ vasıtasıyla bu kara propaganda çeşitli ülke parlamentolarından geçirilmiştir. Bu çabalar ortada iken; böyle bir organizasyonun gerçekleştiriliyor olması çok manidardır. Türk Milletine, onun binlerce yıllık tarihine ve 100 yıl önceki haklı ve Millî Mücadelemize leke vurulmaya çalışılan bir süreçte, turizm ve ticari faaliyet masumiyeti arkasına saklanan niyeti okumak feraset sahibi insanlar için çok zor olmasa gerek. Böylesi senaryolar, çevreci görüntüyle 28 Eylül 1997’de 'Çevre, Din, Bilim Sempozyumu' adıyla da sergilenmeye çalışılmış, ancak Trabzon’un milli hassasiyet duvarını aşamamıştı. Bilindiği üzere ilgili gemi, Trabzon limanına yanaşamamış açıkta beklemiş ve takiben de çekip gitmişti. Biz Trabzon’daki Milli Hassasiyeti olan kuruluşlar olarak; 22 yıl önce hangi duruşu sergilediysek bugün de aynı noktadayız. Bu hassasiyetimizi Trabzon kamuoyu ve bu ofisin açılmasındaki art niyetlilerle paylaşmak isteriz. Ofisin açılmasındaki maksadı görüyor, okuyor ve yetkilileri uyarıyoruz. Zira Trabzon ile Yunanistan arasında fiziki bir bağlantı olmadığı, deniz ve hava ulaşımının yaygın olmadığı, seyahat eden insan sayısının çok az olduğu gerçeği göz önüne alındığında, böyle bir ofis ihtiyaç değildir. Trabzon’dan Yunanistan’a yılda kaç kişi gitmektedir ki vize hizmeti Trabzon’da verilecektir? Gerçek ayan beyan ortadadır. Yunanistan’ın Trabzon ve Türkiye üzerindeki art niyetli çalışmalarının organize edildiği bir merkez olacağı açık olan bu girişimi şiddetle kınıyor, buna müsaade edenleri konuyu yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.