YEMEK

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de lise öğrencileri, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini sergiliyor. Kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden adını alan farklı lezzet, turistlerin yanı sıra müşterilerinden de tam not alıyor.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

Gümüşhane'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi Özdenoğlu Konağı'nda bir yandan aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da kentin yöresel lezzetlerini konağın misafirleriyle buluşturuyor. Öğrenciler, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan Trabzon kuymağını andıran yöreye has kakışlı kuymak yapıyorlar.

Peynir ve mısır unu kullanılmadan, un ve süzme yoğurtla yapılıp tereyağıyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden kakışlı kuymak, Trabzon kuymağına da rakip olarak gösteriliyor. Farklı lezzet kakışlı kuymaktan tadanlar, bu lezzeti Trabzon kuymağına kıyasla daha ekşi bulup, hafif olduğunu söylüyor. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymak adını ise; tereyağını döktükten sonra kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden alıyor.

PEYNİR VE MISIR UNU KULLANILMIYOR

trabzon-kuymagina-rakip-kakisli-kuymak_1834_dhaphoto2

Özdenoğlu Konağı usta öğreticisi Aytunç Tonyalı, kakışlı kuymağın ilgi gördüğünü belirterek, farklı damak tadı olan yemek çeşidinin; un, süzme yoğurt ve sıcak su ile tencere karıştırılıp yapıldığını söyledi. Tonyalı, "Karışım ocağın üzerine alıp katılaşıncaya kadar pişiriliyor. Ardından başka bir tencerede yakma kıvamına getirilerek eritilen has tereyağı pişen kuymağın üzerinde gezdirilerek müşterilere ikram ediliyoruz. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymağın ismi ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üstüne yapılan kakma hareketinden geliyor. Bu lezzeti bilindik kuymaktan ayıran en önemli özellik ise yapımında peynir ve mısır unundan hariç, normal un ve süzme yoğurt kullanılması. Damaklarda farklı bir tat bırakan ve diğer kuymağa göre daha hafif ve yemesi de bir o kadar kolay olan bu lezzet, gelen müşterilerden tam not alıyor” dedi.

HAFİF VE DAHA YUMUŞAK

trabzon-kuymagina-rakip-kakisli-kuymak_1834_dhaphoto4

Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, tadının hafif olduğunu söyleyerek, "Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi. Benim epey hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane’ye gelen herkes kesinlikle denemeli” diye konuştu.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
600 yıllık geçmişi var! Bu köye gelip yurt dışına bile götürüyorlar600 yıllık geçmişi var! Bu köye gelip yurt dışına bile götürüyorlar
Dev salatalık görenleri şaşırtıyor! Ağırlı tam...Dev salatalık görenleri şaşırtıyor! Ağırlı tam...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuymak kakışlı kuymak kuymak tarifi yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Asırlar önce Türk ordusunun yiyeceğiydi! Hem lezzetli hem şifalı

Asırlar önce Türk ordusunun yiyeceğiydi! Hem lezzetli hem şifalı

Ağlamak bir tek ona yakışıyor: Sosuyla damak çatlatan ağlayan pasta

Ağlamak bir tek ona yakışıyor: Sosuyla damak çatlatan ağlayan pasta

Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dededen toruna 6 asırlık lezzet: Ayhan patlıcanı

600 yıllık geçmişi var! Bu köye gelip yurt dışına bile götürüyorlar

Dev salatalık görenleri şaşırtıyor

Dev salatalık görenleri şaşırtıyor! Ağırlı tam...

Nişasta bazlı şeker, şekerin en zararlı formudur

Nişasta bazlı şeker, şekerin en zararlı formudur

Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılıyor

Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılıyor

Konya'da asırlık gelenek tarhana mesaisi başladı

Asırlar önce Türk ordusunun yiyeceğiydi! Hem lezzetli hem şifalı

Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.