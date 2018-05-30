Trabzonspor'a Kucka piyangosu

Geçen yaz İtalya Serie A ekibi Milan'dan 5 milyon Euro bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Juraj Kucka, İtalyan basınının iddiasına göre eski takımının radarında.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; orta saha rotasyonuna yaz transfer döneminde takviye yapması beklenen Milan, eski oyuncusu Kucka'yı gündemine aldı. Buna göre kırmızı siyahlılar, Slovak orta saha oyuncusunu sattığından çok daha ucuz bir bonservis bedeliyle geri satın almak istiyor.
Bu sezon Trabzonspor ile 25 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 6 da asist yaptı.
(FANATİK)
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!
Ozan Tufan'dan tarihi karar!
Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi
Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var
Arsene Wenger Ali Koç ile görüşecek
Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı
Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Antrenörden hakeme tokat! Kadın taraftarlardan şok sözler
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Okuyucu Yorumları 0 yorum