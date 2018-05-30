SPOR

Trabzonspor'a Kucka piyangosu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

Sezon başında Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan Kucka hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'a Kucka piyangosu

Geçen yaz İtalya Serie A ekibi Milan'dan 5 milyon Euro bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Juraj Kucka, İtalyan basınının iddiasına göre eski takımının radarında.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; orta saha rotasyonuna yaz transfer döneminde takviye yapması beklenen Milan, eski oyuncusu Kucka'yı gündemine aldı. Buna göre kırmızı siyahlılar, Slovak orta saha oyuncusunu sattığından çok daha ucuz bir bonservis bedeliyle geri satın almak istiyor.

Bu sezon Trabzonspor ile 25 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

(FANATİK)

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman olduTrabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kucka Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede

Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'a Kucka piyangosu

Trabzonspor'a Kucka piyangosu

Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu

Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!

Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.