Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde yükselişe geçti

Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun göreve gelmesinin ardından yaşadığı zorlu koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir mesafe alarak takımı zirveye taşıdı.

Olağanüstü genel kurulda 6 aylığına göreve gelen, daha sonra da olağan genel kurulda 3 yıllığına başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, 710 gündür kulübün başında yer alıyor. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Trabzonspor, 66 müsabakada 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Attığı 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2017-2018 sezonunun son 6 maçında takımın başında bulundu. Söz konusu sezonu bordo-mavili takım 55 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

İLK SEZONUNDA TAKIMI AVRUPA LİGİ'NE TAŞIDI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu ilk tam sezonları olan 2018-2019 sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi’ne taşıma başarısı gösterdi. Bu sezonda bordo-mavililer, ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne 4 yıl aradan sonra katılma başarısı gösterdi.