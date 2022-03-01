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Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

01.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyapsor karşılaşması için geri sayım devam ederken maçın hakemi Atilla Karaoğlan merak konusu oldu. Vatandaşlar Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? İşte Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Mart Salı (bugün) saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Trabzonspor - Antalyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Atilla Karaoğlan'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu. Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl işi öğretmenliktir. Karaoğlan futbol antrenörlüğü mezunudur.

ATİLLA KARAOĞLAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki hakem Atilla Karaoğlan, Sakaryalıdır. 2007 yılında hakemlik yapmaya başlayan Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. Atilla Karaoğlan'ın babası da eski bir futbolcudur. Atilla Karaoğlan yaptığı bir açıklamada aldığı eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade etmiştir.

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Antalyaspor Trabzonspor
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