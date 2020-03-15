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Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | TS Başakşehir bein sports şifresiz izle

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğu güçlü adayların Trabzonspor ve Başakşehir bugün Şenol Güneş Stadyumu'da kozlarını paylaşacak. Bu kritik maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar canlı yayın arayışı içinde. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | TS Başakşehir bein sports şifresiz izle

Trabzonspor - Başakşehir canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ve Başakşehir bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. Trabzonspor Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar bu dev maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 2'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı dakika dakika Mynet.com'da...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

17' Nwakaeme'nin pasında ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Ekuban sol ayağıyla kaleyi yokladı ama vuruşundan sonuç alamadı.
14' Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Ponck karşılarken seken topa Abdulkadir Parmak gelişine vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
11' Aleksic'in sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahasındaki Demba Ba indirdi ve bekletmeden vuruşunu yaptı fakat etkili olamadı.
10' Abdülkadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme kötü bir vuruş yaptı top farklı şekilde dışarı gitti.
8' Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya arka direkteki Aleksic kafayı vurdu ancak Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi.
5' Mert'in iyi uzaklaştıramadığı top sonucu Trabzonspor tehlikeli geldi ancak ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sosa'nın ortasında top oyun alanını terk etti.
4' Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan taraf konuk Başakşehir.
1' MAÇ BAŞLADI! Hakem ilk düdüğünü çaldı ve zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma başladı.

trabzonspor başakşehir canlı izle

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet, Behich, Uğur Uçar, Berkay, Azubuike, Robinho, Gökhan

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdurrahim, Messias, Serkan Asan, Doğan, Obi Mikel, Bilal, Ndiaye

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI - TIKLA

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma 15 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadeleyi beIN Sports HD 2'den canlı izleyebilirsiniz.

TRABZON İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 24'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR LİDERLİK İÇİN SAHADA

Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.


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