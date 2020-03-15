Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | TS Başakşehir bein sports şifresiz izle

Trabzonspor - Başakşehir canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ve Başakşehir bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. Trabzonspor Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar bu dev maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 2'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı dakika dakika Mynet.com'da...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

17' Nwakaeme'nin pasında ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Ekuban sol ayağıyla kaleyi yokladı ama vuruşundan sonuç alamadı.

14' Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Ponck karşılarken seken topa Abdulkadir Parmak gelişine vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

11' Aleksic'in sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahasındaki Demba Ba indirdi ve bekletmeden vuruşunu yaptı fakat etkili olamadı.

10' Abdülkadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme kötü bir vuruş yaptı top farklı şekilde dışarı gitti.

8' Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya arka direkteki Aleksic kafayı vurdu ancak Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi.

5' Mert'in iyi uzaklaştıramadığı top sonucu Trabzonspor tehlikeli geldi ancak ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sosa'nın ortasında top oyun alanını terk etti.

4' Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan taraf konuk Başakşehir.

1' MAÇ BAŞLADI! Hakem ilk düdüğünü çaldı ve zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma başladı.