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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri açıklandı.Galatasasaray'da Şener, Ömer, Taylan, Seri ve Emre Akbaba tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. HK Kayserisporlu Diego ve Mensah, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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