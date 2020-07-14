Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı.Galatasasaray'da Şener, Ömer, Taylan, Seri ve Emre Akbaba tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. HK Kayserisporlu Diego ve Mensah, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

