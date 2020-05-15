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Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

(İHA)

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