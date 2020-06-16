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Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hareketli saatler... Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulundu.

Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulundu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "UEFA'nın, 3 Haziran 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için İsviçre'deki CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

(AA)

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