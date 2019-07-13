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Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor’da 7 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı.

Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman

Milli takımlarda bulunan ve bu nedenle takımın kampına geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak ile antrenman eksiği bulunan Cafer Tosun ve Donis Avdijaj bugün de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde özel antrenman yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

KALEYE GENÇ TAKVİYE

Bu arada, transfer çalışmalarına da devam eden Trabzonspor, bir genç oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Kalede alternatif oluşturmak isteyen bordo-mavililerin, Adanaspor’un 21 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat ve kulübü ile prensipte anlaşma sağladığı, yapılacak son görüşmenin ardından da transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri

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