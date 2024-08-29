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Trabzonspor'da 'Abdullah Avcı istifa' sesleri!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 23:20
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Önce Avrupa Ligi'ne, ardından Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da tribünler Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Trabzonspor'da 'Abdullah Avcı istifa' sesleri!

Trabzonspor, normal süresi 1-1 biten Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'e penaltılarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Sezon başından bu yana pozisyon üretmede ciddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, ilk mücadelede 0-0 berabere kaldığı UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St. Gallen ile evinde 1-1 berabere kaldı. Penaltılara giden maçı 6-5 St. Gallen kazandı.

İSTİFA SESLERİ

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Bu sonucun ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki yükseldi.

Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren Bordo-mavili taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti.

61 yaşındaki teknik adam, maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yöneldi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Avrupa
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